Show Tv'ye kayyum atanmış en çok diziler merak edilmişti! Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar'a ara mı verilecek? 'Ödemeler durdu' iddiası...

Geçtiğimiz hafta Can Holding'e yapılan operasyon ile 121 şirkete kayyum atanmış ve şirketler TMSF yönetimine geçmişti. Holding bünyesindeki Habertürk, Show Tv ve Bloomberg HT'nin akıbeti merak edilmiş, dizilerin devam edip etmeyeceği sosyal medyada en çok araştırılan başlıklardan biri olmuştu. 'Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar'a ara mı verilecek?' sorusuna yanıt aranırken 'Show Tv'de ödemeler durdu' iddiası gündeme geldi...

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu.

Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT de dahil 121 şirkete kayyum atandı. Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" olduğu öğrenildi.

Bu süreçte sosyal medyada en çok merak edilen konu dizilerin akıbeti oldu. Show Tv'deki fenomen dizilere ve yeni sezonda başlayacak olan projelere ara verilip verilmeyeceği merak edildi.

'AYNI GÜN AYNI SAATTE'

Show Tv'nin en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut konuya dair yaptığı açıklamada, yayınlanan kanalla ilgili bir değişiklik olmadığını, Show TV ile aynı gün ve saatte devam edileceğini söyledi.

'ÖDEMELER DURDU'

Yaşanan bu olayların ardından Show TV’de ödemelerin durdurulduğu iddiası gündeme geldi. OdaTv'den Sina Koloğlu'nun haberine göre; ''Bir yapımcı 'Vadeli çalışıyoruz. Böyle bir bilgi gelmedi. Zaten alacağımız Aralık ayında. O da o zaman belli olur' dedi.

Başka bir dizinin yapımcısı da “Yeni yapılanma var. Geçici olarak hesapların kontrol edilmesi adına böyle bir icraat sürpriz değil. Olağan bir durum” yorumunu yaptı.

Bir kanal yöneticisi de “Böyle durumlarda imza yetkisi olan biri beklenir. Ödemeler durdurulmuş bilgisi geldi” ifadelerini kullandı.

