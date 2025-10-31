Sibil Çetinkaya günlerdir hastanede! Ziyaretçi yasağı getirildi

2 yıl aşk yaşadığı oyuncu Şükrü Özyıldız'la ilişkisi 7 ay önce biten fenomen Sibil Çetinkaya şimdilerde zor günler geçiriyor.

Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak günlerdir hastanede olduğunu duyurmuştu.

Gözyaşlarına boğularak hastalığının teşhis edilemediğini söyleyen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve doktorundan ziyaretçi yasağı geldiğini söyledi.

Doktorların artık ziyaretçi yasakladığını belirten fenomen isim son olarak dedesinin geldiğini belirterek "Dedemin ortamla uyumu. Son ziyaretçi kendisi. Doktor herkesi yasakladı şuan bağışıklığım olmadığı için. Birkaç hafta böyleymiş." dedi.