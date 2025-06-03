Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya balayı için bakın nereyi seçti! Peş peşe paylaştı

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.

Çift, geçtiğimiz kasım ayında ise aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 31 Mayıs'ta nikah masasına oturdu.

ZEY



BALAYINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Düğünden mutlu kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Düğün sonrası balayına giden çiftten Özkaya, tatil pozlarını Instagram'dan yayımladı.

Dubai'ye giden ikiliden oyuncu, balayı pozlarını "Bu arada biz balayına geldik. Birkaç gün buradayız" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.