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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya balayı için bakın nereyi seçti! Peş peşe paylaştı

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Çilek karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlendi. Çift, düğünün hemen ardından balayına gitti. Özkaya, yeni kareleri Instagram hesabından yayımladı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya balayı için bakın nereyi seçti! Peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.

Çift, geçtiğimiz kasım ayında ise aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Özkaya, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile 31 Mayıs'ta nikah masasına oturdu.
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BALAYINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Düğünden mutlu kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Düğün sonrası balayına giden çiftten Özkaya, tatil pozlarını Instagram'dan yayımladı.

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Dubai'ye giden ikiliden oyuncu, balayı pozlarını "Bu arada biz balayına geldik. Birkaç gün buradayız" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Özkaya sihirli annem
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