Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can evlendi! Gelinliği ve ilk dansı gündem oldu

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Özkaya özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz ağustos ayında evlilik teklifi almıştı. Çift, geçtiğimiz kasım ayında ise aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlanmıştı.

Pilot sevgilisi Oğulcan Can ile hayatını birleştirmeye hazırlanan oyuncu, düğün öncesi yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmış pozlarını da paylaşmıştı.

Heyecanlı gün geldi ve Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can evlendi. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'nın düğününden ilk kareler gelince gelinlik gündem oldu.

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada gelinliği beğenilen Zeynep Özkaya'ya "Çok sade ve güzel", "Melek gibi olmuş", "Çok güzel beğendim" yorumları geldi.



Ancak çiftin ilk dansı ise dile düştü. Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can'ın dans gösterisine "Çok duygusuz", "23 Nisan gösterisi gibi", "Bu dansta duygu eksik kalmış" yorumları yapıldı.