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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat galaya dâhi gidememişti! Hastanede tedavi altına alındı! Son hali ortaya çıktı

Yapımcılığını Poll Films adına Polat Yağcı'nın üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem"in sinemaya uyarlaması "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filmi izleyicilerden büyük ilgi görerek gişede rekor kırdı. Galasıyla da büyük ses getiren dizinin Perihan'ı Gül Onat'ın son hali sevenlerini üzdü. Onat'ın hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat galaya dâhi gidememişti! Hastanede tedavi altına alındı! Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'de ekrana gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem, beyazperdeye taşındı. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de eski kadrodan isimlerin yer alması herkesi heyecanlandırdı.

Filmde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler rol aldı.

SİHİRLİ ANNEM

Görkemli bir gala ile izleyicisinin karşısına çıkan Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ise sevenlerini üzdü. Galaya dâhi katılamayan ünlü ismin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

sihirli annem

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyuran ünlü ismin hastanede çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gül Onat'ın son haline; 'geçmiş olsun', 'çok üzüldük', 'dualarımız seninle' gibi yorumlar yapıldı.

GÜL ONAT

'UMUDUM YOKTU'

Gül Onat daha önce katıldığı bir programda; "Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu" diyerek hastalığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sihirli annem
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