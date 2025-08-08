MAGAZİN

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastanede tedavi altında! Son hali ortaya çıktı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı “Perihan Teyze” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat son olarak "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filmiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Film çekimlerine giden ancak galaya katılamayan ünlü ismin hastanede tedavi altında olduğu öğrenilmişti. Gül Onat'ın son hali ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisi, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınarak, dizi hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmıştı. Gül Onat da dizinin yeni filminde rol aldı.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan usta oyuncu film çekimlerini doktor izinleriyle tamamlamış ancak filmin galasına katılamamıştı.

Geçtiğimiz sene katıldığı programda sağlık durumu hakkında konuşan Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü söylemişti. 45 dakikalık ameliyatın 8 saat sürdüğünü söyleyen Onat, "Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" demişti.

Geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen eleştirilere sitem eden Gül Onat, yayınladığı videoda şu sözlerle sitem etmişti: "Sevgili arkadaşlarım beni merak etmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Evimdeyim, Allah'a şükür gayet iyiyim. Tedavimi görüyorum, tekrar göreceğim, tekrar göreceğim."

Hastanede tedavisi devam eden Gül Onat, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Sandalyede oturduğu bir karesini takipçileriyle paylaşan Onat "Tedavi günleri" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Allah şifa versin', 'Şifa diliyorum', 'Geçmişler olsun', 'Çok geçmiş olsun acil şifalar diliyorum', 'Maşallah Allah acil şifalar versin tez zamanda Gül Hanımcım' gibi yorumlar yapıldı.

