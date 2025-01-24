Şıklıklarıyla Joy Awards gecesine damga vurdular! Hangi ünlü ne giydi?

Hande Erçel, Zuhair Murad imzalı ışıltılı elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplarken Afra Saraçoğlu Gucci'nin papatya desenli elbisesiyle adeta bir prenses gibi göründü. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ise uyumlu tarzlarıyla beğeni topladı. Tuba Büyüküstün, sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü takdim ederken konuşmasına Arapça başlayarak büyük alkış aldı. Gecenin kapanışında sahne alan Megastar Tarkan ise enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Biz de kombinleriyle gözleri üzerine çeken ünlülerden esinlenerek özel davetlerde ışıldamak isteyenler için bir koleksiyon oluşturduk. İşte detaylar!

1. Zarafetiyle göz kamaştıran: Koton Payetli Düşük Omuz Slim Fit Astarlı Mini Abiye Elbise

2025 Joy Ödülleri'nde Zuhair Murad'ın Couture 2015 koleksiyonundan arşivlenmiş siyah bir elbise giyen Hande Erçel, elbiseyi minimal takılar ve sade bir makyajla tamamlamıştı. Yıldızlarla dolu gökyüzünü temsil eden ve çok renkli pullarla parlayan elbiseye alternatif olan Koton elbiseyi sizler için listemizin ilk sırasında yer verdik. Siyah elbise, V yaka tasarımı ve düşük omuz detaylarıyla iddialı bir görünüm sunarken payetlerin ışıltısıyla gecenin yıldızı olmanız garantiliyor. Slim fit kesimiyle vücudu zarif bir şekilde saran abiye elbise, özel günlerde fark yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçenek!

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2. Klasik ve modern: Altınyıldız Classics Slim Fit Dar Kesim Mono Yaka Takım Elbise

Barış Arduç, ödül töreninde saten yaka bir takım elbise giydi. Beyaz gömlek ve papyon takan ünlü oyuncu, ayakkabıda da siyah rengi tercih etti. Biz de oyuncunun karizmasını yansıtacak ve her mevsime uyum sağlayacak Altınyıldız Classics takım elbiseye seçkimizde yer verdik. Slim fit kesimiyle modern bir duruş sergilerken mono yaka ve tam astar detaylarıyla klasik bir havası olan takımı spor bir görünüm için beyaz bir sneaker’la, resmi bir tarz için ise klasik bir gömlekle kombinleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Takım elbisenin "O kadar kaliteli duruyor ki dokusu aşırı güzel, üzerime de süper oturdu, kalıbı muhteşem." olduğunu söyleyen kullanıcılar, ürünün kalıbı hakkında ise "Bir beden büyük alın, mükemmel kaliteli!" diyor.

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3. Işıltınızı ortaya çıkaran: Hox Gisele Pul Payetli Şeffaf Askılı Midi Straplez Kalem Abiye Elbise

Lübnanlı şarkıcı Maritta Hallani, Riyad'daki Joy Awards lavanta halısına katılırken tüyler, kristaller ve boncuklarla süslenmiş siyah bir Rami Kadi Couture balo elbisesi giydi. Ünlü isim, kombinini siyah bir el çantası ve ışıltılı takılarla tamamlayarak tüm gözleri üstünde topladı. Derlememizde yerini alan Hox elbise de davetlerin ve özel gecelerin vazgeçilmezi olacak! Midi boyu sayesinde her ortamda dengeli bir görünüm yakalayabileceğiniz elbisenin şeffaf askılı straplez tasarımı, zarif dekoltesi, bacak yırtmacı ve pul payet detayları ise her adımda parlamanızı sağlayacak!

Kullanıcılar ne diyor?

Elbisenin çok kaliteli olduğundan bahseden kullanıcılar, özel günlerde giymek için aldıklarını ve elbiseden son derece memnun kaldıklarını ifade ediyor. Ayrıca pek çok kullanıcı elbisenin kalıbı konusunda kendi bedeninizi ya da ara bedenseniz bir büyük bedeni almanızı tavsiye ediyor.

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4. Retro modeliyle: Melis Ağazat X Koton Metalik Parlak Kruvaze Yırtmaç ve Drape Detaylı Midi Etek

Christina Aguilera, Balmain'ın Sonbahar Öncesi 2025 payetli trompe-l’oeil etek ve şık bluz ikilisiyle ödül töreninde ihtişam ve ışıltı dolu bir görünüme sahipti. Biz de ikonik sanatçının eteğine alternatif olarak metalik parlak kumaşı ve drape detayları olan Koton eteği sizler için seçkimize ekledik. Yırtmaç detayıyla iddialı bir hava katan etek, slim fit kesimiyle vücudu güzelce sarıyor ve şık bir silüet oluşturuyor. Hem günlük hem özel davetlerde rahatça kombinleyebileceğiniz etek, yüksek bel tasarımıyla da rahat bir kullanım sağlıyor.

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5. Çabasız şıklık: DeFacto Gömlek Yaka Baskılı Terry Cotton Uzun Kollu Mini Elbise

Gucci'nin Cruise 2025 koleksiyonunda yer alan papatya desenli transparan elbiseyi giyen Afra Saraçoğlu, görünümünü doğal bir makyaj, sade küpeler ve topuklu ayakkabılarla tamamladı. Biz de etnik desenleri ve gömlek yaka tasarımıyla DeFacto marka mini elbiseye listemizde yer verdik. Pamuklu kumaşıyla cildinize nefes aldıran elbise, modern kesimi ve detaylarıyla ofis stilinden hafta sonu kombinlerine kadar her yerde rahatça kullanılabilir. Gardırobunuzun joker parçası olacak elbise, hem şıklık hem de konfor arayanlara hitap ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Çok kaliteli olduğunu belirten kullanıcılar elbisenin kalıbı ve modelini çok beğeniyor. Ayrıca "Tam istediğim gibi tam kalıp, bedeninizi almanızı öneririm." yorumları da yapılıyor.

DeFacto elbisenin yanında MANGO Sırtı Açık Yeşil Elbise almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Göz alıcı görünüm: Koton Payetli Kadife Slim Fit Astarlı Mini Elbise

Joy Awards'da Tayfun Kaba'nın Calypso Koleksiyonu'nda yer alan bir elbiseyle parlayan Özge Özpirinçci, gecenin en etkileyici görünümlerinden birine sahipti. Koton'un kadife elbisesi de payet detaylarıyla geceye ışıltı katmak isteyenlerin favorisi olmaya aday! Elbise, uzun kollu ve mini boy tasarımı ve slim fit kesimiyle vücut hatlarını zarifçe öne çıkarırken astarı sayesinde rahat bir kullanım sunar. Davetlerde, özel gecelerde ya da şık bir buluşmada giydiğinizde kesinlikle fark yaratacaksınız!

Kullanıcılar ne diyor?

Elbiseyi satın alanlar, ürünün çok güzel ve kaliteli duruşunu övüyor. "Gayet şık bir elbise, kadife olması ayrıca hoşuma gitti." diyen kullanıcılar, elbisenin tam beden alınmasını öneriyor.

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7. Zamansız zarafet: By Saygı Astarlı Simli Uzun Abiye Elbise

Tara Emad, Zuhair Murad'ın Couture 2014 “Glam Futurisme” koleksiyonundan boncuk ve pullarla süslenmiş askılı yakalı ve geniş yan etekli kırmızı bir elbise giyiyor. Kırmızı rengin cazibesi ve lurex sim detaylarıyla dikkat çeken bir abiye elbiseyi de alternatif olarak seçkimize ekledik. Özel geceler için mükemmel bir tercih olan maxi boy elbise, astarlı yapısıyla rahatlık sağlarken kusursuz bir siluet oluşturur. Her mevsim giyilebilecek elbise, kırmızı halıya adım atıyormuş hissi yaşatacak!

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8. Jilet gibi görünmek için: Altınyıldız Classics Erkek Ekstra Slim Fit Desenli Smokin Damatlık

Joy Awards röportajında giydiği takım elbisenin Altınyıldız Classics'ten olduğunu söyleyen Burak Özçivit, beyaz, siyah ve bordo renklerini taşıyan kombiniyle harika görünüyor! Sizler için ünlü oyuncunun giydiği takımı bulduk. Düğünlerin ve özel davetlerin vazgeçilmezi olan Altınyıldız Classics smokinle siz de unutulmaz bir geceye imza atmaya hazır olun! Siyah-bordo renkleriyle sıradan smokinlere fark atan parça, tam astarı ve çift yırtmaç tasarımıyla da konfor sağlıyor. Kapak cepleri ve dar paça pantolonu ise detaylara önem veren erkekler için özenle tasarlanan smokin, tam astarı ve çift yırtmaç tasarımıyla hem şıklık hem konfor veriyor.

Altınyıldız Classics takım elbisenin yanında Dufy Bordo Çizgili Mono Yaka Smokin Takım almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Tüm gözleri üzerinize çeken: Ruvita Abiye Pul Payetli Elbise

Mısırlı oyuncu Laila Ahmed Zaher, Joy Awards lavanta halısında Rami Kadi'den geometrik desenlerde gözyaşı şeklindeki kristallerle süslenmiş Haute Couture elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Stilini gümüş rengi ayakkabı ve aksesuarlarla tamamlayan oyuncu, geceye damga vuran isimlerden oldu. Biz de payet detaylarıyla gecenin yıldızı olmanızı sağlayacak bir elbiseyle geldik. Uzun boy kesimi ve asimetrik yaka tasarımıyla asil bir duruş sergileyen abiye elbise, özel davetlerde göz kamaştırıcı bir parça arıyorsanız tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, elbisenin çok şık ve güzel olduğunu vurguluyor. "Gerçekten şahane bir abiye, iyi ki de almışım!" yorumuyla memnuniyetlerini dile getirenler, ürünün bir beden büyük alınmasını tavsiye ediyor.

Ruvita elbisenin yanında Mossta Straplez Fiyonk Yaka Derin Yırtmaçlı Kuyruklu Uzun Kadife Abiye Davet Elbisesi almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Feminen ve zarif: Eyyo Liana Siyah Tasarım Elbise

Jean Paul Gaultier'in Sobahar Kış Haute Couture 2009 koleksiyonundaki bir elbiseyi giyen Tuba Büyüküstün, aksesuar olarak Chopard'dan gümüş renkli ışıltılı bir küpe ve bileklik tercih etmişti. Siyah eldivenleri ve topuklu ayakkabısıyla da zarif bir görünüm yakalayan oyuncunun elbisesine alternatif olabilecek straplez yaka tasarımlı ve sade duruşuyla her ortama uyum sağlayan siyah bir elbise seçtik. Slim fit kesimiyle vücuda mükemmel otururken fiyonk detaylıyla feminen bir hava katılan bu parça, gece davetlerinde ya da özel bir yemekte sofistike görünmek isteyenler için harika bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

Elbiseyi satın alanlar, elbisenin şık tasarımını çokça övüyor. "O kadar güzel ki vücudu çok güzel sarıyor, tereddüt etmeden alabilirsiniz." diyen kullanıcılar, elbisenin beli aşırı ince gösterdiğini belirtiyor.

Eyyo elbisenin yanında ALFABETA Siyah Sivri Yaka Saten Eldivenli Balık Abiye Elbise almak isterseniz buraya tıklayın.

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