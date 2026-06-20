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Sinan Akçıl mağlubiyet sonrası kendini tutamadı! 'Türkler Gidiyor'

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük beklentilerle başlayan A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Mağlubiyet sonrası milli takıma tepkiler büyüdü. Sinan Akçıl'da tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Sinan Akçıl mağlubiyet sonrası kendini tutamadı! 'Türkler Gidiyor'
Öznur Yaslı İkier

2026 Dünya Kupası D grubunda Millilerimiz ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. A Milli Takım için marş besteleyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

'TÜRKLER GİDİYOR'

Akçıl, "Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını Türkler geliyor değil 'Türkler gidiyor' yapardım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sinan Akçıl dünya kupası
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