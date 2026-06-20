Sinan Akçıl mağlubiyet sonrası kendini tutamadı! 'Türkler Gidiyor'

2026 Dünya Kupası D grubunda Millilerimiz ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. A Milli Takım için marş besteleyen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

'TÜRKLER GİDİYOR'

Akçıl, "Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını Türkler geliyor değil 'Türkler gidiyor' yapardım." ifadelerini kullandı.