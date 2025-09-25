Sinan Engin Aslıhan Doğan Turan'a konuk oldu! Uzak Şehir itirafıyla çok konuşuldu! Senaristi aramış: 'Bunları öpüştür'

Yorumları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen futbol yorumcusu Sinan Engin bu defa Aslıhan Doğan Turan'ın programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Futbol dışında birçok konu hakkında sohbet eden Sinan Engin konu Türk dizilerine gelince kendini tutamadı.

Türk dizilerini sevdiğini şimdiki favorisinin Uzak Şehir olduğunu söyleyen Sinan Engin itirafıyla herkesi şaşırttı.

Dizinin senaristini aradığını söyleyen Engin; “Uzak Şehir’in senaristine sinirlendim! Konuştum senaristle, ‘Ya,’ dedim, ‘bunları öpüştür artık!’“ ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in bu itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Engin'e; 'O sahneyi sana borçluymuşuz' yorumları yapıldı.