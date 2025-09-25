MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinan Engin Aslıhan Doğan Turan'a konuk oldu! Uzak Şehir itirafıyla çok konuşuldu! Senaristi aramış: 'Bunları öpüştür'

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 343 Digital kanalındaki 'Beş Çayı' programına konuk oldu. Programdaki samimi itiraflarıyla dikkat çeken Engin Uzak Şehir dizisini ilgiyle izlediğini söylerken senarist ile yaptığı konuşmayı anlattı. Sinan Engin'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sinan Engin Aslıhan Doğan Turan'a konuk oldu! Uzak Şehir itirafıyla çok konuşuldu! Senaristi aramış: 'Bunları öpüştür'
Öznur Yaslı İkier

Yorumları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen futbol yorumcusu Sinan Engin bu defa Aslıhan Doğan Turan'ın programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Futbol dışında birçok konu hakkında sohbet eden Sinan Engin konu Türk dizilerine gelince kendini tutamadı.

Sinan Engin Aslıhan Doğan Turan a konuk oldu! Uzak Şehir itirafıyla çok konuşuldu! Senaristi aramış: Bunları öpüştür 1

Türk dizilerini sevdiğini şimdiki favorisinin Uzak Şehir olduğunu söyleyen Sinan Engin itirafıyla herkesi şaşırttı.

Sinan Engin Aslıhan Doğan Turan a konuk oldu! Uzak Şehir itirafıyla çok konuşuldu! Senaristi aramış: Bunları öpüştür 2

Dizinin senaristini aradığını söyleyen Engin; “Uzak Şehir’in senaristine sinirlendim! Konuştum senaristle, ‘Ya,’ dedim, ‘bunları öpüştür artık!’“ ifadelerini kullandı.

Sinan Engin Aslıhan Doğan Turan a konuk oldu! Uzak Şehir itirafıyla çok konuşuldu! Senaristi aramış: Bunları öpüştür 3

Sinan Engin'in bu itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Engin'e; 'O sahneyi sana borçluymuşuz' yorumları yapıldı.

Sinan Engin Aslıhan Doğan Turan a konuk oldu! Uzak Şehir itirafıyla çok konuşuldu! Senaristi aramış: Bunları öpüştür 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarkıfelek'in efsane hostesiydi... Son hali gündem olduÇarkıfelek'in efsane hostesiydi... Son hali gündem oldu
Evliliği tek celsede bitmişti! 'Zorlanıyorum'Evliliği tek celsede bitmişti! 'Zorlanıyorum'

Anahtar Kelimeler:
Sinan Engin aslıhan doğan Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.