Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! Eşi yayınladı

İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi yapımlarda oynadığı karakterle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde mide kanserinden vefat etti.

Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini sosyal medyadan açıklayan ilk kişi olmuştu. Ünlü isim, 51 yaşındaki oyuncunun vefatı için 'Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin.." ifadelerini kullanmıştı.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı belli oldu. Cenaze programını oyuncunun eşi Feriha Yurtsever sosyal medyadan paylaştı.

Yayınlanan mesajda; ''Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir'' ifadeleri kullanıldı.