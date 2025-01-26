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Sinead O'Connor'ın vasiyeti ve mirası ortaya çıktı! Çocuklarına bakın ne kadar bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.01.2025 08:33
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Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında hayatını kaybetti. Sinead O'Connor çocuklarına bıraktığı mirasıyla yeniden gündeme geldi.

Sinead O'Connor'ın vasiyeti ve mirası ortaya çıktı! Çocuklarına bakın ne kadar bıraktı

Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında yaşamını yitirdi. O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

Şarkıcının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

4 çocuğu olan şarkıcının mirası ve vasiyeti gündeme geldi. 2018 senesinde müslüman olduğunu açıklayan Sinéad O'Connor çocuklarına 1.7 milyon sterlin bıraktı ve son vasiyetinde onları 'müziğinin hakkını vermeye' çağırdı. 

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ÇOCUKLARINA VASİYET ETTİ

The Sun tarafından elde edilen belgelere göre, şarkıcının mal varlığı, borçlar, cenaze masrafları ve hukuki ücretler sonrası 1.4 milyon sterlini olduğu ortaya çıktı.

Sinéad O’Connor’ın vasiyetinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Ölümümden sonra, 18 yaşını geçmiş olan herhangi bir çocuğumun takdirine bağlı olarak albümlerimin yayımlanmasını ve müziğimi ‘değerinin ne kadar olduğunu alarak kullanmalarını’ talep ediyorum. Çocuklarım, küllerimi istedikleri şekilde dağıtabilirler."

Anahtar Kelimeler:
Vasiyet
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