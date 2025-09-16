Sinema dünyasından bir yıldız kaydı! Efsane oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti

"Sonsuz Ölüm" filmiyle şöhreti yakalayan Robert Redford, hayatını kaybetti. New York Times'ın haberine göre; usta oyuncu, salı günü Utah'daki evinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi efsane oyuncunun sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger, usta oyuncunun Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde uykusunda vefat ettiğini açıkladı.

89 yaşında hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Robert Redford'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (Sonsuz Ölüm), "The Sting" (Belalılar), "All the President’s Men" (Başkanın Bütün Adamları) ve "Out of Africa" (Benim Afrikam) gibi ikonik filmlerle sinema tarihine damgasını vurdu.

Usta oyuncu son olarak "Avengers: Endgame" filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.

"Ordinary People" (Sıradan İnsanlar) filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazanan Redford, bu başarısıyla kamera arkasındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

Usta ismin 1981’de kurduğu Sundance Film Festivali ise bağımsız sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geldi.