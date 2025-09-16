MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı! Efsane oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti

Savaş ve Western filmleri denilince akla gelen usta oyuncu Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı! Efsane oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

"Sonsuz Ölüm" filmiyle şöhreti yakalayan Robert Redford, hayatını kaybetti. New York Times'ın haberine göre; usta oyuncu, salı günü Utah'daki evinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi efsane oyuncunun sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger, usta oyuncunun Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde uykusunda vefat ettiğini açıkladı.

89 yaşında hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Robert Redford'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı! Efsane oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti 1

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (Sonsuz Ölüm), "The Sting" (Belalılar), "All the President’s Men" (Başkanın Bütün Adamları) ve "Out of Africa" (Benim Afrikam) gibi ikonik filmlerle sinema tarihine damgasını vurdu.

Usta oyuncu son olarak "Avengers: Endgame" filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı! Efsane oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti 2

"Ordinary People" (Sıradan İnsanlar) filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazanan Redford, bu başarısıyla kamera arkasındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

Usta ismin 1981’de kurduğu Sundance Film Festivali ise bağımsız sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merve Boluğur imaj tazeledi! Kimse tanıyamadıMerve Boluğur imaj tazeledi! Kimse tanıyamadı
Gözaltına alınmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar verildiGözaltına alınmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.