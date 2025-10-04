Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Güllü'nün menajeri sessizliğini bozdu! 'Helalleşemedim'

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi hâlâ aralanmadı. Ortaya atılan iddialardan biri de; ünlü şarkıcının menajeri Çiğdem Deniz Emir ile ilgili olmuştu.

İddiaların odağındaki isim Çiğdem Deniz Emir, Show Haber'e açıklamalar da bulundu.

'HELALLEŞEMEDİM'

Çiğdem Deniz Emir, "Bir kitle var ki, sürekli sizi hedefe koydu" yorumuna karşılık; "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz, hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün vefat ettiği sır geceyle ilgili de açıklamalar yapan Emir; "Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim" diye konuştu.

Emir, "Son dönemde aranızın bozuk olduğu, kesin Güllü'yü o öldürdü deniyor" ifadeleriyle ilgili olarak da; "Üç ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok" dedi.

Emir, planlı cinayet iddiaları ile ilgili ise; "Bir mekân sahibi çıkmış, böyleydi, şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız. Benimle iyiydin de, güzeldin de, sonradan bunlar ortaya çıktı. Asla hakkımı helal etmiyorum kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler" diyerek, sözlerini noktaladı.