MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Güllü'nün menajeri sessizliğini bozdu! 'Helalleşemedim'

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrasında çeşitli iddialarla gündeme gelen menajeri Çiğdem Deniz Emir, günler sonra sessizliğini bozdu. Show Haber'e açıklamalar yapan Çiğdem Deniz Emir; "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok" ifadelerini kullandı.

Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Güllü'nün menajeri sessizliğini bozdu! 'Helalleşemedim'
Öznur Yaslı İkier

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi hâlâ aralanmadı. Ortaya atılan iddialardan biri de; ünlü şarkıcının menajeri Çiğdem Deniz Emir ile ilgili olmuştu.

Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Güllü nün menajeri sessizliğini bozdu! Helalleşemedim 1

İddiaların odağındaki isim Çiğdem Deniz Emir, Show Haber'e açıklamalar da bulundu.

Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Güllü nün menajeri sessizliğini bozdu! Helalleşemedim 2

'HELALLEŞEMEDİM'

Çiğdem Deniz Emir, "Bir kitle var ki, sürekli sizi hedefe koydu" yorumuna karşılık; "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz, hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün vefat ettiği sır geceyle ilgili de açıklamalar yapan Emir; "Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim" diye konuştu.

Sır perdesi hâlâ aralanmadı! Güllü nün menajeri sessizliğini bozdu! Helalleşemedim 3

Emir, "Son dönemde aranızın bozuk olduğu, kesin Güllü'yü o öldürdü deniyor" ifadeleriyle ilgili olarak da; "Üç ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok" dedi.

Emir, planlı cinayet iddiaları ile ilgili ise; "Bir mekân sahibi çıkmış, böyleydi, şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız. Benimle iyiydin de, güzeldin de, sonradan bunlar ortaya çıktı. Asla hakkımı helal etmiyorum kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler" diyerek, sözlerini noktaladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Seks ticareti' skandalı tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ünlü rapçinin cezası belli oldu'Seks ticareti' skandalı tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ünlü rapçinin cezası belli oldu
Baştan aşağı transparan! Cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı Baştan aşağı transparan! Cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.