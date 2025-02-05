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Sıraya girenler arasında ünlü fenomen de vardı! Selin Yağcıoğlu David Beckham ile bir araya geldi! 'Balmumu gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.02.2025 15:15
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Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü yıldızı görenler fotoğraf çektirmek adeta birbiriyle yarıştı. Kapalı bir gruba özel söyleşi veren David Beckham'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü fenomen Selin Yağcıoğlu'da vardı. Yağcıoğlu yıldız isim ile yan yana poz verdi.

Sıraya girenler arasında ünlü fenomen de vardı! Selin Yağcıoğlu David Beckham ile bir araya geldi! 'Balmumu gibi'

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen yıldız ismi görenler anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekme yarışışına girdi.

Ünlü bir markanın düzenlediği özel bir gruba söyleşi veren David Beckham'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'da vardı.

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Yağcıoğlu, David Beckham ile yan yana bir karesini paylaşıp 'Hayatımın unutulmaz anı' ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'en güzel fotoğrafı çektirmeyi başarmış', 'bu adam gerçek mi ya', 'şanslı olan sensin', 'adam balmumu gibi' yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
David Beckham Selin Yağcıoğlu
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