MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk'a 16 yıllık eşinden boşanma davası! Karısını çocuklarının gözü önünde sandalye ile dövdü! Mal varlığına tedbir kararı

MasterChef'te adını duyurduktan sonra yaptığı Şırdan yemeği ile ünlenen Mehmet Çubuk daha önce THY firması tarafından kara listeye alınmış ayrıca şiddet iddialarıyla da gözaltına alınmıştı. Şırdancı Mehmet şimdi de 16 yıllık eşi tarafından açılan boşanma davasıyla gündeme geldi.

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk'a 16 yıllık eşinden boşanma davası! Karısını çocuklarının gözü önünde sandalye ile dövdü! Mal varlığına tedbir kararı
Öznur Yaslı İkier

MasterChef'e katılmasıyla "Şırdancı Mehmet" olarak tanıtan Mehmet Çubuk, THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı.

Çubuk geçtiğimiz günlerde de eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Şırdancı Mehmet şimdi de 16 yıllık eşi tarafından açılan boşanma davasıyla gündeme geldi.

İddiaya göre, Mehmet Çubuk, 16 yıllık evlilikleri boyunca sürekli 5 çocuğunun annesi Hanım Çubuk’a fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladı.

MEHMET 1

Mehmet Çubuk, 24 Mayıs’ta kırdığı sandalyenin bacağıyla Hanım Çubuk’a çocuklarının gözleri önünde şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, eşinden şikâyetçi oldu. 29 Mayıs’ta ise Mehmet Çubuk çocuklarının gözleri önünde eşine şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

mehmet 2

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Mehmet Çubuk’un 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mal varlıklarına da tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

EŞİ

MAL VARLIĞINA TEDBİR

Ara kararını açıklayan Aile Mahkemesi, Mehmet Çubuk’un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu. Öte yandan Hanım Çubuk, evlendikten sonra elde ettikleri tüm malvarlıklarının yarısının kendisine verilmesi için ‘mal paylaşımı’ davası açtı.

İlginizi Çekebilir

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

 Bu yıl "doğallık" kazanıyor! İşte 2025'in düğün makyajı trendleri

Bu yıl "doğallık" kazanıyor! İşte 2025'in düğün makyajı trendleri

 Emeklilere müjde! 27.000 TL’ye yükseldi...

Emeklilere müjde! 27.000 TL’ye yükseldi...
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gönlünü 10 yaş küçük iş insanına kaptırdı! Aşkını böyle haykırdı Gönlünü 10 yaş küçük iş insanına kaptırdı! Aşkını böyle haykırdı
Ayrılık sonrası imaj tazeledi! Ayrılık sonrası imaj tazeledi!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Şırdancı Mehmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne kadar sevimsiz bir adam..
Helal olsun bacıma. Bu adam çok şımarık kahrı çekilmez..
Köyünde 5 koyun güdemeyen birisini bu sanal alem şişirdi adam parayı bulunca nereden geldiğini unuttu..
En Çok Okunan Haberler
İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' sözleri! 'Seyyanen zamla...'

En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' sözleri! 'Seyyanen zamla...'

Caninin sözleri çileden çıkardı

Caninin sözleri çileden çıkardı

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.