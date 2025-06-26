'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk'a 16 yıllık eşinden boşanma davası! Karısını çocuklarının gözü önünde sandalye ile dövdü! Mal varlığına tedbir kararı

MasterChef'e katılmasıyla "Şırdancı Mehmet" olarak tanıtan Mehmet Çubuk, THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı.

Çubuk geçtiğimiz günlerde de eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Şırdancı Mehmet şimdi de 16 yıllık eşi tarafından açılan boşanma davasıyla gündeme geldi.

İddiaya göre, Mehmet Çubuk, 16 yıllık evlilikleri boyunca sürekli 5 çocuğunun annesi Hanım Çubuk’a fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladı.

Mehmet Çubuk, 24 Mayıs’ta kırdığı sandalyenin bacağıyla Hanım Çubuk’a çocuklarının gözleri önünde şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, eşinden şikâyetçi oldu. 29 Mayıs’ta ise Mehmet Çubuk çocuklarının gözleri önünde eşine şiddet uyguladı. Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hanım Çubuk, Mehmet Çubuk’a boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Mehmet Çubuk, müvekkile kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Mehmet Çubuk’un 10 milyon lira maddi, 10 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminata hükmedilmesini, çocuklar için ise toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mal varlıklarına da tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

MAL VARLIĞINA TEDBİR

Ara kararını açıklayan Aile Mahkemesi, Mehmet Çubuk’un bir kısım mal varlıklarına tedbir koydu. Öte yandan Hanım Çubuk, evlendikten sonra elde ettikleri tüm malvarlıklarının yarısının kendisine verilmesi için ‘mal paylaşımı’ davası açtı.