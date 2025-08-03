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'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk oldu. İlginç açıklamalarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Soylu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını duyunca ağlamaya başladı. Soylu ''Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli...'' diyerek duygularını dile getirdi.

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti
Öznur Yaslı İkier

Her açıklaması, her paylaşımı ve her adımı adeta olay olan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu bu defa Gökhan Çınar’ın
Katarsis programındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Program boyunca duygusal anlar yaşayan Soylu, özellikle Cübbeli Ahmet Hoca'nın adını duyunca ağlamaya başladı.

Sisi lakaplı Seyhan Soylu Cübbeli Ahmet Hoca nın adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! İçim titriyor, ama evli... diyerek itiraf etti 1

“İlim sahibi deyince aklıma ilk o geliyor” diyen Soylu'ya Gökhan Çınar, “Onu seviyorsun galiba” diye bir soru yöneltti. Bu soru karşısında duygulanan Soylu gözyaşlarını tutamayarak şu ifadeleri kullandı:

Sisi lakaplı Seyhan Soylu Cübbeli Ahmet Hoca nın adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! İçim titriyor, ama evli... diyerek itiraf etti 2

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

''Bak işte, yani gerçekten... Ahmet Bey deyince içim başka bir dolu duyguya itiyor, içim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli... Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde jet skiye biniyordu. Hep hayal etmişimdir ne zaman arkasında sarılacağım diye. Beni de gezdirir mi, gezdirmez mi, bilmiyorum. Sonra evli olduğunu öğrendim. Hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum. Durum böyle. 'Ağlamayacağım' diyordum ama gözyaşlarıma hakim olamadım Cübbeli Bey deyince.

Sisi lakaplı Seyhan Soylu Cübbeli Ahmet Hoca nın adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! İçim titriyor, ama evli... diyerek itiraf etti 3

Başka bir yerde. Neyi seviyorum o adamda biliyor musun? O adam topluma esprileriyle, hicviyle, zekasıyla dini sevdiriyor. Dinden uzaklaştırmıyor adamı.

Bana sordular 'Kimi beğeniyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?' diye. Şimdi onların yanında 'Ben öyle tipleri beğenmem, ilim sahibi adam istiyorum, Cübbeli gibi bir adam olsun keşke' dedim. Millet 'Aa ona mı aşıksın' dedi. Onun tavrına, duruşuna, İslamiyet'teki çocuklara dini anlatışına aşığım."

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Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca Seyhan Soylu cübbeli ahmet
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