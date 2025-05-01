Sitare Akbaş’ın son hali gündem oldu | Akasya Durağı’nın Zeyno’su beğeni topladı

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda canlandırdığı Zeyno karakteriyle hafızalara kazınan Sitare Akbaş, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.

Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi popüler yapımlardan sonra son olarak Kızıl Goncalar dizisinde izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin final yapmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.

Instagram hesabını aktif kullanan ve her haliyle dikkat çeken Sitare Akbaş, “Kış bitti” notuyla yayınladığı pozlarla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Doğal hallerini paylaştığı karelerle ön plana çıkan oyuncu, takipçileri tarafından tam not aldı.

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen başarılı oyuncunun yeni projelerde yer alıp almayacağı ise merak konusu.