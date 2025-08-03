Sitare Akbaş Kamuran Akkor'un torunuyla evleniyor! 'Başlıyoruz' notuyla paylaştı

İlk olarak 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Birgül Tezel' karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Akbaş, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Cengiz Orhonlu ile bugün nikâh masasına oturacak olan oyuncu Sitare Akbaş, gelin alma törenini 'başlıyoruz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sitare Akbaş'ın o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.