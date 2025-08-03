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Sitare Akbaş Kamuran Akkor'un torunuyla evleniyor! 'Başlıyoruz' notuyla paylaştı

Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sitare Akbaş, şarkıcı Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile bu akşam nikah masasına oturacak.

Sitare Akbaş Kamuran Akkor'un torunuyla evleniyor! 'Başlıyoruz' notuyla paylaştı
Öznur Yaslı İkier

İlk olarak 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Birgül Tezel' karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Akbaş, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Sitare Akbaş Kamuran Akkor un torunuyla evleniyor! Başlıyoruz notuyla paylaştı 1

Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Cengiz Orhonlu ile bugün nikâh masasına oturacak olan oyuncu Sitare Akbaş, gelin alma törenini 'başlıyoruz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sitare Akbaş Kamuran Akkor un torunuyla evleniyor! Başlıyoruz notuyla paylaştı 2

Sitare Akbaş'ın o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sitare Akbaş Kamuran Akkor un torunuyla evleniyor! Başlıyoruz notuyla paylaştı 3

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Sitare Akbaş akasya durağı Kızıl Goncalar
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