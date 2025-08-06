Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu balayından önce Jennifer Lopez konserine koştu! Hamilelik iddialarına yanıt gecikmedi

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı. Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran ünlü çift, 3 Ağustos 2025 pazar günü nikah masasına oturdu.

Sitare Akbaş nikah sonrası yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerinde yer aldı. Akbaş; "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" demişti.

Bu açıklamaların ardından Sitare Akbaş'ın hamile olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Balayında olması beklenen ünlü çift Jennifer Lopez konserinde görüntülendi.

HAMİLELİK İDDİALARINA YALANLAMA

Sitare Akbaş hakkındaki hamilelik iddialarına hemen açıklık getirdi. Ünlü isim; 'Öyle de olabilirdi. Böyle bir kararla da evlenebilirdik. Ama öyle bir şey yok. Olunca da alnımızın akıyla göğsümüzü gere gere söyleriz.' ifadelerini kullandı.