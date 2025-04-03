Siyah Kalp'ın yıldızı Hafsanur Sancaktutan'a iki anlaşma birden! Reklam kazancı dudak uçuklattı

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve şimdilerde de Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hasanov Sancaktutan her adımıyla olay oluyor.

Başarılı oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan yaptığı reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettirdi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, bu yıl bir saç bakım markası ve bir deri markasının yüzü olan güzel oyuncunun, sadece bu iki anlaşmadan tam 30 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

Özel hayatında da mutluluğu yakalayan Hafsanur Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile bir süredir birliktelik yaşıyor.