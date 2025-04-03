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Siyah Kalp'ın yıldızı Hafsanur Sancaktutan'a iki anlaşma birden! Reklam kazancı dudak uçuklattı

Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde 'Melek Çakırca' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan'ın reklam kazancı dudak uçuklattı.

Siyah Kalp'ın yıldızı Hafsanur Sancaktutan'a iki anlaşma birden! Reklam kazancı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen ve şimdilerde de Siyah Kalp dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hasanov Sancaktutan her adımıyla olay oluyor.

Başarılı oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan yaptığı reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettirdi.

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KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, bu yıl bir saç bakım markası ve bir deri markasının yüzü olan güzel oyuncunun, sadece bu iki anlaşmadan tam 30 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

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Özel hayatında da mutluluğu yakalayan Hafsanur Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile bir süredir birliktelik yaşıyor.

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Hafsanur Sancaktutan
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