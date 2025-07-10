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Sofia Vergara'nin minik mayosuyla verdiği pozlar sosyal medyayı ikiye böldü! "Fazla cesur"

Modern Family dizisinin yıldızı Sofia Vergara, İspanya'nın Ibiza adasında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Kendi tasarımı olan mayoyla verdiği cesur pozlarla gündeme gelen Vergara'nın güzellik sırları merak edildi.

Sofia Vergara'nin minik mayosuyla verdiği pozlar sosyal medyayı ikiye böldü! "Fazla cesur"
Kubra Akalın

Hollywood’un Latin güzellerinden Sofia Vergara, Instagram hikayelerinde paylaştığı cesur mayolu pozuyla yine adından söz ettirdi.

52 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Ibiza tatilinde rengârenk tek parça mayo giyerek poz verdi. Ancak bu sıradan bir mayo değildi -Walmart için tasarladığı kendi koleksiyonuna ait ve yaklaşık 30 dolarlık uygun fiyatlı bir parça. -

Sofia Vergara nin minik mayosuyla verdiği pozlar sosyal medyayı ikiye böldü! "Fazla cesur" 1

Vergara'nın kalçalarını ön plana çıkaran bu fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü oyuncuya “Muhteşem”, “Latin prensesi” gibi övgüler yağdırırken, bazı takipçiler pozun "fazla cesur" olduğunu belirterek eleştirdi.

Sofia Vergara nin minik mayosuyla verdiği pozlar sosyal medyayı ikiye böldü! "Fazla cesur" 2
Modern Family dizisinin yıldızı Sofia Vergara'nın yaşına rağmen minik bikinisi ve mayosuyla verdiği pozlardan sonra güzelliğinin sırları da merak edildi.

Sofia Vergara nin minik mayosuyla verdiği pozlar sosyal medyayı ikiye böldü! "Fazla cesur" 3

Spora bayılmıyorum ama yapıyorum" diyen Sofia Vergara "Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim" demişti.

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Sofía Vergara
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