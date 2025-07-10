Sofia Vergara'nin minik mayosuyla verdiği pozlar sosyal medyayı ikiye böldü! "Fazla cesur"

Hollywood’un Latin güzellerinden Sofia Vergara, Instagram hikayelerinde paylaştığı cesur mayolu pozuyla yine adından söz ettirdi.

52 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Ibiza tatilinde rengârenk tek parça mayo giyerek poz verdi. Ancak bu sıradan bir mayo değildi -Walmart için tasarladığı kendi koleksiyonuna ait ve yaklaşık 30 dolarlık uygun fiyatlı bir parça. -

Vergara'nın kalçalarını ön plana çıkaran bu fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü oyuncuya “Muhteşem”, “Latin prensesi” gibi övgüler yağdırırken, bazı takipçiler pozun "fazla cesur" olduğunu belirterek eleştirdi.

Modern Family dizisinin yıldızı Sofia Vergara'nın yaşına rağmen minik bikinisi ve mayosuyla verdiği pozlardan sonra güzelliğinin sırları da merak edildi.

Spora bayılmıyorum ama yapıyorum" diyen Sofia Vergara "Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim" demişti.