‘Soğuk Savaş’ programına soruşturma başlatılmıştı! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı

"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soydemir ve Akgündüz gözaltına alındı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda yapılan şaka nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verilmişi. Soydemir ve Akgündüz gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılık, “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapılan paylaşımların halkı tahrik edici nitelikte olduğunu belirledi. Paylaşımların nefret söylemine yönlendirici olduğu öne sürüldü.

ÖZÜR DİLEDİ

Kanalın sahiplerinden Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Soydemir şöyle yazdı:

“Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.”

