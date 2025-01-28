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Sokakta ölü bulunmuştu! Esra Erol'un konuğu Veysel'in ölüm nedeni belli oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.01.2025 17:21
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Geçtiğimiz yıl eşini terk edip başka bir kadınla evlenen Veysel Yorulmaz sokak ortasında ölü bulunmuştu. Adli tıp raporu ise aylar sonra çıktı. Esra Erol, konuğunun ölüm nedenini açıkladı.

Sokakta ölü bulunmuştu! Esra Erol'un konuğu Veysel'in ölüm nedeni belli oldu!

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un kapısını çalan Betül, 11 yıllık eşi Veysel'in Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğunu ve dini nikah yaparak evlendiğini iddia etmişti. Bir süre sonra Veysel ve Özge ortaya çıkmıştı ve bu iddiayı doğrulamıştı. Canlı yayında yüzleşen çiftler her geçen gün yeni itiraflarla şaşkına uğratmıştı.

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Bir yıl sonra ise Veysel, Özge'yle yaşadığı yerde evinin yakınındaki bir sokakta ölü bulunmuştu. Erol, "Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." demişti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Bir süredir Veysel Yorulmaz'ın adli tıp raporunu bekleyen Esra Erol, şüpheli ölüm olarak işlediği Veysel'in ölüm nedenini açıkladı. "Özge ve Veysel gece saat 1-2 arasında İbrahim ve sevgilisi Kübra'nın evine geliyorlar. Gelirken bir taksiye biniyorlar ve bu taksiciyi dolandırıyorlar. Ardından eve giriş yapıyorlar. Sonra gece Kübra ve Özge evden ayrılıyor. İbrahim ve Veysel evde kalıyor. Evin içinde Veysel fenalaşıyor. Kendine getirmeye çalışıyorlar. Sonra da Veysel'i o halde sokağa gönderiyorlar." dedi.

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Erol "Raporda Veysel'in yüksek dozda yasaklı madde sonucu vefat ettiği anlaşılmıştır. Ölüm sebebi yasaklı maddedir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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