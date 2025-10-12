Somer Sivrioğlu ve genç aşkı Tilbe Uslu aşkı bitti mi? Birbirlerini sildiler

MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şef, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sivrioğlu’nun özel yaşamı sık sık merak konusu haline geldi.

Boşanma sonrası bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile birlikte olan Somer Sivrioğlu, bu ilişkiyi sessiz sedasız noktalamıştı. Ardından ünlü şef, Ayşe Özyılmazel ile bir ilişki yaşadı.

Somer Sivrioğlu son olarak ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyordu. Bu aşkta ise sık sık ilginç pozlar sosyal medyada gündeme geliyordu.

Özellikel yataktaki ayak pozu ve küvet pozları konuşulan ikilinin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun sosyal medyadan takipleşmeyi bırakması sosyal medya kullanıcılarını gözünden kaçmadı.

Bu detay sonrası ayrılık iddiaları gündeme geldi.