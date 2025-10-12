MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Somer Sivrioğlu ve genç aşkı Tilbe Uslu aşkı bitti mi? Birbirlerini sildiler

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yemek alanındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle pozları gündem olan Somer Şef ayrılık kararı mı aldı?

Somer Sivrioğlu ve genç aşkı Tilbe Uslu aşkı bitti mi? Birbirlerini sildiler
Kubra Akalın

MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şef, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sivrioğlu’nun özel yaşamı sık sık merak konusu haline geldi.

Boşanma sonrası bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile birlikte olan Somer Sivrioğlu, bu ilişkiyi sessiz sedasız noktalamıştı. Ardından ünlü şef, Ayşe Özyılmazel ile bir ilişki yaşadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisiyle küvet pozu olay olmuştu! Bu sefer de plajda... Sevgilisiyle küvet pozu olay olmuştu! Bu sefer de plajda...

Somer Sivrioğlu ve genç aşkı Tilbe Uslu aşkı bitti mi? Birbirlerini sildiler 1

Somer Sivrioğlu son olarak ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyordu. Bu aşkta ise sık sık ilginç pozlar sosyal medyada gündeme geliyordu.

Somer Sivrioğlu ve genç aşkı Tilbe Uslu aşkı bitti mi? Birbirlerini sildiler 2

Özellikel yataktaki ayak pozu ve küvet pozları konuşulan ikilinin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun sosyal medyadan takipleşmeyi bırakması sosyal medya kullanıcılarını gözünden kaçmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Somer Sivrioğlu'nun genç aşkı paylaştı, dile düştü! "Hassas içerik" Somer Sivrioğlu'nun genç aşkı paylaştı, dile düştü! "Hassas içerik"

Bu detay sonrası ayrılık iddiaları gündeme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ben Leman nerede çekiliyor? İşte merak edilen kasabaBen Leman nerede çekiliyor? İşte merak edilen kasaba
Küçük oyuncu gündem oldu! Yaşı merak edildiKüçük oyuncu gündem oldu! Yaşı merak edildi

Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.