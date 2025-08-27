MAGAZİN

Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin imaj tazeledi! Tam not aldı

Son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol alan ancak dizisi erken final yapan Ebru Şahin şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim yaptığı imaj değişikliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

‘Hercai’, ‘Destan’, ‘Savaşçı’ ve ‘İstanbul’un Gelini’ gibi dizilerle tanınan oyuncu Ebru Şahin son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol almıştı.

Şahin'in büyük heyecanla başladığı dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince erken final yapmıştı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahin yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

TAM NOT ALDI

Saçlarını boyatan Ebru Şahin, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu yeni görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

