Son dizisi tutmamıştı! Ebru Şahin imaj tazeledi! Tam not aldı

‘Hercai’, ‘Destan’, ‘Savaşçı’ ve ‘İstanbul’un Gelini’ gibi dizilerle tanınan oyuncu Ebru Şahin son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol almıştı.

Şahin'in büyük heyecanla başladığı dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince erken final yapmıştı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahin yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

TAM NOT ALDI

Saçlarını boyatan Ebru Şahin, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu yeni görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.