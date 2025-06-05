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Son hali olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör eleştirilere kayıtsız kalmadı

Tatil görüntüleriyle sosyal medyada kilo eleştirilerine maruz kalan Doğukan Güngör, sessizliğini bozdu. "Kompleksim yok, olabilir böyle şeyler" diyen oyuncu, yeni sezonda izleyicinin karşısına çok daha fit bir şekilde çıkacağını belirtti.

Son hali olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör eleştirilere kayıtsız kalmadı
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmiş ve fiziksel görünümündeki değişimle gündeme gelmişti.

Oyuncu, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayarak bu konuya açıklık getirdi.

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Fiziksel değişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Güngör, "Tatil ya bu. Dolayısıyla bir şeyler yediğinde bile insanın karnı çıkabiliyor. Olabilir böyle şeyler. Spor yapıyorum zaten. Bu sezon içinde bırakmamaya gayret ettim" ifadelerini kullandı.

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ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Yeni sezonda bambaşka bir Doğukan Güngör'ün izleyici karşısına çıkacağının sinyalini veren Güngör, "Sezon içinde daha iyi bir Doğukan göreceklerini söyleyeyim. Tamamen açı, ışık, bu tarz şeyler etkileyebiliyor."

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Güngör, konuyla ilgili herhangi bir kompleksinin olmadığını da dile getirerek, "Kompleksleri olan biri de değilim. Dolayısıyla alınır - verilir. Baktım daha önce başka meslektaşlarımın da başına gelen şeyler var. Bunlar olur" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
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