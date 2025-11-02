MAGAZİN

Songül Karlı'dan kalça estetiği açıklaması! Uğur Arslan "Biz şahidiz" dedi

Songül Karlı'nın son hali sosyal medyada gündeme gelmişti. Kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Karlı daha fazla dayanamadı ve açıklama yaptı. Uğur Arslan ise "Biz şahidiz" deyince dile düştü.

Kubra Akalın

Son dönemde geçirdiği değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, yine sosyal medyanın gündeminde.

Sana Değer programıyla ekrana dönen Karlı; estetik iddiaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda” sözleriyle gündem olan Songül Karlı'nın yüzündeki değişimin yanında kıvrımları da dikkat çekti.

"BİZ DE FARKINDAYIZ"

Kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Songül Karlı günlerdir konuşulunca programında açıklama yaptı. Karlı kalçasına yanlış iğne vurulduğu için bir tarafının şiştiğini açıklayarak "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Bu taraftaki şişlik burada yok hastayım" dedi.

Uğur Aslan ise söze girerek partnerini korumak istedi ve "Biz de şahidiz. İğne yapılan yerde bir şişlik oluşmuş biz de farkındayız" deyince fena dile düştü.

Sosyal medyada "Uğur şahitse tamam ya", "Nasıl şahit acaba açıp baktı mı?", "Ya bu nasıl destek olmak şahidiz ne yaa" yorumları yapıldı.

