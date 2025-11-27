Songül Karlı gecelikle balkon suladı! Sevda Türküsev dayanamadı

Son dönemde estetikle değişimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan Songül Karlı gündemden düşmüyor.

Sana Değer programıyla ekranda olan türkücü Karlı bir açıklamasında "Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise kalçasına estetik yaptırdığı konuşulan Karlı "Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi söylüyorum, öyle bir imkanım olsa küçültürüm" demişti.

Songül Karlı'nın son olarak yazlığında balkonu yıkadığı anlar dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan o anlarda Karlı'nın gecelikle olduğu da gözlerden kaçmadı. O anlara tepki ise her konuda yorumda bulunan Sevda Türküsev'den geldi.

Türküsev bu anları görünce dayanamadı "Bu ne ya! Gündeme gelmek için mi yaptı acaba?" diyerek tepkisini gösterdi.