Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren evlendi! Ünlü isimler akın etti! Altın taç, kemer, kolye ve külçe altınlar sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem'in düğün görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Altınları taşımakta zorlanan Dalveren'in düğününe pek çok ünlü isim katıldı.

Sanat hayatına küçük yaşlarda başlayan Dalveren, ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştı.

Daha sonra "Bugün Ne Giysem" adlı moda yarışmasıyla dikkat çeken Dalveren, "Arka Sokaklar" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi dizilerde de rol almıştı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Aleyna Dalveren'in düğününde İbrahim Tatlıses şarkı söylerken, Şafak Sezer halay çekti. Düğünde ayrıca Dilan Polat ve Özlem Lina Öz'de yer aldı.

ALTINLAR DAMGA VURDU

Aleyna Dalveren'e takılan takılarda sosyal medyada dikkat çekti. Düğünde bir cam fanusun içerisinde milyon dolarlık altın setlerle damadın gelmesi herkesi şaşkına çevirdi.

Dalveren; taç, kemer ve boyundan beline kadar gelen altın üst ve bileklikler ile adeta altın gelinlik giydi.