Şükran Ovalı imaj tazeledi! Yeni görüntüsü şaşırttı

Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Şükran Ovalı, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Şükran Ovalı, başarılı oyunculuğuyla da dikkat çekiyor. Son olarak Başka Bir Gün dizisinde 'Özlem' karakterine hayat veren ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Uzun saçlarından vazgeçen Şükran Ovalı, 'Saçlar gitti saçlar' paylaşımında bulundu.

Yeni saçlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan ünlü isme 'her hali güzel', 'böyle de olmuş' gibi yorumlar yapıldı.