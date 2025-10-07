MAGAZİN

Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşında? Afife Tiyatro Ödülleri'nde neden gündem oldu?

Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde konuşmasıyla gündeme gelen sanatçı Sükun Işıtan araştırılıyor. Peki, Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde yer almıştır?

Kubra Akalın

Afife Tiyatro Ödülleri’nde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri usta oyuncu Sükun Işıtan oldu. Işıtan, ödül töreninde Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Peki, Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde yer almıştır?

SÜKUN IŞITAN KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatrosunun saygın isimlerinden, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, 28 Ekim 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır tiyatro sahnelerinde yer alan sanatçı, hem oyunculuk hem de eğitmen kimliğiyle tanınmaktadır. Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Işıtan, disiplinli çalışma tarzı ve sahnedeki güçlü enerjisiyle dikkat çeker.

Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşında? Afife Tiyatro Ödülleri nde neden gündem oldu? 1

Kariyerine Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda başlayan Işıtan, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda uzun yıllar sahneye çıkmıştır. Sahnedeki güçlü yorumu, jest ve mimik hakimiyetiyle izleyenleri büyüleyen sanatçı, tiyatroya olan tutkusunu sadece oyunculukla sınırlı tutmayarak yönetmenlik ve eğitim alanlarında da sürdürmüştür.

