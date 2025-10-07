MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sükun Işıtan sahnede Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince yuhalandı! Salonu terk ettiler

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'En iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Sükun Işıtan sahnede Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince yuhalanıp ıslıklandı. Seyirciler ödül törenini terk etti.

Afife Ödül Töreni'nde Sükun Işıtan, 'En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Işıtan, Devlet Tiyatroları Genel Müdür'ü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan konuşmasında "Her türlü karşı çıkmasına karşın sahnede nefes aldığımı bildiği için, idari görevimin yanında oynamama çok destek olan, çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sükun Işıtan sahnede Tamer Karadağlı ya teşekkür edince yuhalandı! Salonu terk ettiler 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sükun Işıtan kimdir? Neden gündem oldu Sükun Işıtan kimdir? Neden gündem oldu

Ancak salondaki bir grup, Karadağlı'nın adının geçmesiyle birlikte Işıtan'ı ıslıklayıp alkışlayarak protesto etti. Konuşmasına bir süre ara veren oyuncu devam etmek istedi.

Sükun Işıtan sahnede Tamer Karadağlı ya teşekkür edince yuhalandı! Salonu terk ettiler 2

Sükun Işıtan konuşmasına devam etmek isteyince yuhalamalar arttı ve seyircilerin bir kısmı salonu terk etti.

Sükun Işıtan daha sonra konuşmasının devamında "Ben aldığım eğitim nedeniyle analitik düşünen bir insanım ve bir bilim insanını Einstein'ı yeniden haklı çıkaran bir grupla karşı karşıyayım. Ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlilikte büyük kriz! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor Evlilikte büyük kriz! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Sükun Işıtan kimdir? Neden gündem olduSükun Işıtan kimdir? Neden gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.