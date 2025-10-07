Sükun Işıtan sahnede Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince yuhalandı! Salonu terk ettiler

Afife Ödül Töreni'nde Sükun Işıtan, 'En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Işıtan, Devlet Tiyatroları Genel Müdür'ü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan konuşmasında "Her türlü karşı çıkmasına karşın sahnede nefes aldığımı bildiği için, idari görevimin yanında oynamama çok destek olan, çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ancak salondaki bir grup, Karadağlı'nın adının geçmesiyle birlikte Işıtan'ı ıslıklayıp alkışlayarak protesto etti. Konuşmasına bir süre ara veren oyuncu devam etmek istedi.

Sükun Işıtan konuşmasına devam etmek isteyince yuhalamalar arttı ve seyircilerin bir kısmı salonu terk etti.

Sükun Işıtan daha sonra konuşmasının devamında "Ben aldığım eğitim nedeniyle analitik düşünen bir insanım ve bir bilim insanını Einstein'ı yeniden haklı çıkaran bir grupla karşı karşıyayım. Ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur" dedi.