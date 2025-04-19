Süper mini elbisesi ve dansıyla dile düştü! Hadise'ye yorum yağdı! ''Hep aynı''

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği söylendi. Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise şimdi de son konserindeki görüntülerle gündeme geldi.

Hadise, Frankfurt konserinde pembe parlak süper mini bir elbise ve pembe çizmeler giymeyi tercih etti. Ünlü ismin bu seçimi ve cesur dansı bu defa pek beğenilmedi.

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Sosyal medyada Hadise için; 'Hep aynı', 'Dans ve kıyafet hiç değişmiyor', 'Sıkıldık bu halinden', 'Biraz değişiklik iyi olur' gibi yorumlar yapıldı.