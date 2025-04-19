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Süper mini elbisesi ve dansıyla dile düştü! Hadise'ye yorum yağdı! ''Hep aynı''

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise yönetmen Şenol Sönmez ile ayrılığından hemen sonra yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Saçlarını yeniden sarıya boyatan ünlü isim şimdi de son konserindeki görüntülerle sosyal medyayı salladı. Hadise'nin süper mini elbisesi ve dansı pek beğenilmedi.

Süper mini elbisesi ve dansıyla dile düştü! Hadise'ye yorum yağdı! ''Hep aynı''
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği söylendi. Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise şimdi de son konserindeki görüntülerle gündeme geldi.

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Hadise, Frankfurt konserinde pembe parlak süper mini bir elbise ve pembe çizmeler giymeyi tercih etti. Ünlü ismin bu seçimi ve cesur dansı bu defa pek beğenilmedi.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Hadise için; 'Hep aynı', 'Dans ve kıyafet hiç değişmiyor', 'Sıkıldık bu halinden', 'Biraz değişiklik iyi olur' gibi yorumlar yapıldı.

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Hadise
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