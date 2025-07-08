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Sürpriz aşk kısa sürdü! Sinan Akçıl ve Ece Erken ayrıldı! Açıklamalar peş peşe geldi

Ece Erken ve yıllar önce “enişte” diye hitap ettiği Sinan Akçıl’ın sürpriz ilişkisi günlerdir magazin manşetlerindeki yerini koruyor. İki ünlü ismin sosyal medya hesaplarında takipleşmeyi bırakması, ayrıldıkları şeklinde yorumlandı. Ayrılık iddialarının ardından açıklamalar peş peşe geldi.

Sürpriz aşk kısa sürdü! Sinan Akçıl ve Ece Erken ayrıldı! Açıklamalar peş peşe geldi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl geçen hafta Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmişti. Sürpriz ilişkiyle birlikte magazin arşivleri açıldı, Ece Erken’in geçmişte Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı’yla arkadaş olduğu ve ünlü şarkıcıya da o dönem “enişte” diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı..

Ece Erken eleştirilere “Bırakın şimdilik mutlu olayım” diyerek sitem ederken, Sinan Akçıl “Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın” açıklamasını yaparak ilişkisine sahip çıkmıştı. Ancak bu kadar büyük ses getiren aşk beklenen gibi uzun olmadı.

Ece Erken önceki gün Sinan Akçıl’ı sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı. Kısa bir süre sonra Akçıl da Erken’i takipten çıktı.

Sürpriz aşk kısa sürdü! Sinan Akçıl ve Ece Erken ayrıldı! Açıklamalar peş peşe geldi 1

Sinan Akçıl sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılığı doğruladı:

"İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor bu 1- 2 aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona enişteci diyerek "yalan" söyleyen gerizekalılar, "iftira" atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü bu en başta müthiş "anne"yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım. Başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların güzel bir sözü vardır; ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun "dedikodu cesaret istemez" ifadelerini kullandı.

Sürpriz aşk kısa sürdü! Sinan Akçıl ve Ece Erken ayrıldı! Açıklamalar peş peşe geldi 2

ECE ERKEN: KAOSTAN ÇOK SIKILDIM

Sinan Akçıl'dan sonra Ece Erken de açıklama yaptı. Erken ise; ''Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Sinan Akçıl
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