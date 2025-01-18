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  4. Sürpriz bir şekilde elenmişti! Survivor Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! Notu dikkat çekti

Sürpriz bir şekilde elenmişti! Survivor Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! Notu dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 15:05
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Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Survivor'dan sürpriz bir şekilde elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi. Yağcı'nın 'Geri döneceğiz' notu dikkat çekti.

Sürpriz bir şekilde elenmişti! Survivor Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi! Notu dikkat çekti

Survivor 2025 heyecanı yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Barış Murat Yağcı'nın erken vedası herkesi şaşırtmıştı.

Bir daha All Star konsepti olduğu zaman Barış Murat Yağcı'nın geri döneceğini açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor kapılarının ünlü isme açık olduğunu dile getirmişti.

Barış Murat Yağcı'dan günler sonra ilk paylaşım geldi. Meksika'dan peş peşe karelerini yayınlayan Barış Murat Yağcı karelerine 'Sarılmalar ve selamlar. Tatil için kapalı. Yakında geri döneceğiz!' ifadelerini not düştü.

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Ünlü ismin notu Survivor takipçilerini heyecanlandırırken Barış Murat Yağcı'nın karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Barış Murat Yağcı'ya sosyal medyada; 'çok özledik seni', 'biz senden razıyız', 'vedan çok erken oldu' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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