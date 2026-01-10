MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor 2026'ya iki isim birden geliyor! Acun Ilıcalı konseyde duyurdu

Survivor 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Selen Görgüzel ve Keremcem'in elendiği yarışma programına iki yeni ismin dahil olacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımına destek için iki yedek yarışmacı geleceğini duyurdu.

Survivor 2026'ya iki isim birden geliyor! Acun Ilıcalı konseyde duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği sevilen yarışmada şu ana kadar Selen Görgüzel ve şarkıcı Keremcem elendi.
Survivor 2026 ya iki isim birden geliyor! Acun Ilıcalı konseyde duyurdu 1

Acun Ilıcalı, yarışmanın 12 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında iki yeni ismin yarışmaya dahil olacağını duyurdu. Survivor'a yedeklerden katılacak iki ismin kim olduğu ise merak konusu oldu.

Survivor 2026 ya iki isim birden geliyor! Acun Ilıcalı konseyde duyurdu 2

Ünlü yapımcı konseyde; ''Survivor'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kırmızı takımın eksiği var. Katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki isim kırmızı takıma dahil olacak. Kırmızın takımın iki yeni yarışmacısı konseye dahil oluyor'' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Son haliyle gündem oldu Yıllardır ekrana çıkmıyor! Son haliyle gündem oldu
Testi pozitif çıktı! Kanlıca’daki evinde karantinada Testi pozitif çıktı! Kanlıca’daki evinde karantinada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.