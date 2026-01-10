Survivor 2026'ya iki isim birden geliyor! Acun Ilıcalı konseyde duyurdu

Survivor 2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği sevilen yarışmada şu ana kadar Selen Görgüzel ve şarkıcı Keremcem elendi.



Acun Ilıcalı, yarışmanın 12 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölüm fragmanında iki yeni ismin yarışmaya dahil olacağını duyurdu. Survivor'a yedeklerden katılacak iki ismin kim olduğu ise merak konusu oldu.

Ünlü yapımcı konseyde; ''Survivor'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kırmızı takımın eksiği var. Katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki isim kırmızı takıma dahil olacak. Kırmızın takımın iki yeni yarışmacısı konseye dahil oluyor'' ifadelerini kullandı.