Survivor Aleyna taksiciyi ifşa etti! "Kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi!"

Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu taksiciyle yaşadıklarıyla gündemde. Yarışmada yaşadığı kavgalarla hafızalara kazınan Aleyna bindiği takside yaşadıklarıyla neye uğradığını şaşırdı.

Taksiye köpeğiyle binen Kalaycıoğlu, taksiciden tepki gördü. Ancak taksici bununla da kalmadı ortam gerilince ünlü ismin kapılarını kitledi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Aleyna, "Taksiye bindim ve yolda köpeğini alamam in diye konuşmaya başladı. Takside bekliyoruz, ben de inmiyorum. Bu benim taksicilerle yaşadığım kaçıncı vaka bilmiyorum. Şimdi polis bekliyoruz" dedi.

Bir paylaşım daha yapan Kalaycıoğlu, "Beni aldığı yere bırakmak yerine kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi! Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada taksiciye destek mesajları atanlara da tepki gösteren Aleyna defalarca kez taksicilerle sorun yaşadığını söyledi.