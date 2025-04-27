MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Aleyna taksiciyi ifşa etti! "Kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi!"

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın

Survivor'a katıldıktan sonra tanınan ve yarışmadan sonra şarkıcı olan Aleyna Kalaycıoğlu taksiciyle yaşadıklarıyla gündemde... Köpeği nedeniyle taksiye alınmadığını belirten Kalaycıoğlu, "Beni aldığı yere bırakmak yerine kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi!" diyerek taksiciyi ifşa etti.

Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu taksiciyle yaşadıklarıyla gündemde. Yarışmada yaşadığı kavgalarla hafızalara kazınan Aleyna bindiği takside yaşadıklarıyla neye uğradığını şaşırdı.

Taksiye köpeğiyle binen Kalaycıoğlu, taksiciden tepki gördü. Ancak taksici bununla da kalmadı ortam gerilince ünlü ismin kapılarını kitledi.

1

Instagram hesabından paylaşım yapan Aleyna, "Taksiye bindim ve yolda köpeğini alamam in diye konuşmaya başladı. Takside bekliyoruz, ben de inmiyorum. Bu benim taksicilerle yaşadığım kaçıncı vaka bilmiyorum. Şimdi polis bekliyoruz" dedi.

2

Bir paylaşım daha yapan Kalaycıoğlu, "Beni aldığı yere bırakmak yerine kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi! Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

3
Sosyal medyada taksiciye destek mesajları atanlara da tepki gösteren Aleyna defalarca kez taksicilerle sorun yaşadığını söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen isimle buluşunca aşk iddiası gündem oldu! "Gülseren görmesin!"Fenomen isimle buluşunca aşk iddiası gündem oldu! "Gülseren görmesin!"
İmaj değiştirmişti! İşte yeni projesiİmaj değiştirmişti! İşte yeni projesi

Anahtar Kelimeler:
Taksici Aleyna Kalaycıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Ekonomi anketinde AK Parti ve MHP seçmeni ikiye bölündü

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

El Clasico sonrası Arda Güler krizi!

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli sağanak geliyor!

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

Kocaeli’de korkunç kaza! Olay yerindeki görüntü kahretti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.