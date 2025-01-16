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  4. Survivor Almeda Baylan yarışmayı bırakıyor mu? Konseyde şaşırtan anlar! 'Bir talebim var' diyerek açıkladı

Survivor Almeda Baylan yarışmayı bırakıyor mu? Konseyde şaşırtan anlar! 'Bir talebim var' diyerek açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 15:29
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Survivor 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümünde kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmanın yeni bölüm fragmanındaki bazı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Almeda Baylan konseyde herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Survivor Almeda Baylan yarışmayı bırakıyor mu? Konseyde şaşırtan anlar! 'Bir talebim var' diyerek açıkladı

Survivor 2025'te heyecan hiç bitmeden devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan yarışmada bu defa çok şaşırtan anlar gündeme geldi.

yarışma

Survivor'ın yeni bölüm fragmanına yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Almeda Baylan'ın açıklamaları damga vurdu. Survivor Almeda 'Alışma sürecim var ve bunu da kendimde göremiyorum. Bir talebimde var zaten benim. Bugün düşünsem olur mu bunu?' ifadelerini kullandı.

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Herkeste şaşkınlık yaratan bu açıklamaların ardından Murat Ceylan 'Konu ne anlayamıyorum' diyerek yanıt verdi. Survivor Almeda 'Yarın akşam konseyde söylesem olur mu?' şeklinde karşılık verdi.

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YORUM YAĞDI

Fragmandaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Survivor Almeda için 'yarışmayı bırakıyor mu?' 'adayı terk mi ediyor?' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan Almeda Baylan
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