Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk balayı için bakın nereyi seçtiler! Son anda yetiştiler

Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, nişanlısı Lale Onuk ile geçtiğimiz cumartesi dünyaevine girdi. Çiftin balayı için tercih ettiği rota da belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, geçtiğimiz yıl Paris’te sevgilisi Lale Onuk’a evlenme teklif etmişti. O özel anları sosyal medya hesabından “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” notuyla paylaşmıştı.

10 Ekim 2024’te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından çift, Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

Ünlü çift 15 Ağustos akşamı nikah masasına oturdu. Düğüne birçok ünlü isim katılırken, gelin Onuk'un giydiği gelinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Genç çiftin balayı rotası da belli oldu. Pasaportunu evde unuttuğunu dile getiren Lale Onuk, balayı için Amerika'ya gideceklerini açıkladı. Onuk uçağa son anda yetiştiklerini de söyledi.

