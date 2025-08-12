MAGAZİN

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor! Görkemli kına gecesi sosyal medyayı salladı! 5 elbise değiştirdi

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk ile evleniyor. Ünlü çift dün akşam görkemli bir kına gecesi gerçekleştirdi. İkiliyi, mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor! Görkemli kına gecesi sosyal medyayı salladı! 5 elbise değiştirdi
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl Paris’te sevgilisi Lale Onuk’a evlilik teklif eden Survivor Berkan Karabulut, o romantik anları “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” notuyla paylaşmıştı.

10 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen evlilik teklifinin ardından ikili, Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor! Görkemli kına gecesi sosyal medyayı salladı! 5 elbise değiştirdi 1

Ünlü çift şimdi de düğün öncesi yaptıkları kına gecesi ile dikkat çektiler. Görkemli bir kına gecesi gerçekleştiren ikiliyi özel gecede ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor! Görkemli kına gecesi sosyal medyayı salladı! 5 elbise değiştirdi 2

Lale Onuk gecede tam 5 kıyafet değiştirdi. Onuk'un bilezikleri ve altınları ise dikkat çekti.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor! Görkemli kına gecesi sosyal medyayı salladı! 5 elbise değiştirdi 3

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor! Görkemli kına gecesi sosyal medyayı salladı! 5 elbise değiştirdi 4

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk evleniyor! Görkemli kına gecesi sosyal medyayı salladı! 5 elbise değiştirdi 5

survivor Berkan Karabulut
