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Survivor'da finalistler Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe oldu! Sevgi ağlayarak gitti

Survivor'da finale sayılı günler kalmışken elenen isim ve finalistler de belli oldu. Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe büyük final için yarışacak olan isimler arasında yer aldı.

Survivor'da finalistler Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe oldu! Sevgi ağlayarak gitti
Kubra Akalın

Survivorda son finalistler ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da ilk finalist Batuhan Karacakaya, ikinci finalist Adem Kılıçcı olmuştu. Üçüncü finalistin belirlendiği yarışma sonrası kalan 2 kişi düelloya geçti.

Ayşe, Volkan ve Sevgi kıyasıya mücadele verdiği, üçüncü finalistin belirlendiği oyun öncesinde Murat Ceylan yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu.

Ayşe "Artık son oyunumuz ve ben son oyunlarıma hep daha motive çıkarım. Sonu iyi kullanmaya çalışacağım çünkü başka şansımız yok. Bugün bütün yorgunluğu falan burada bırakacağım. Elimden ne geliyorsa fazlasını göstermeye çalışacağım" dedi.

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Volkan ise "Son düzlük. İki gündür potadan dönüyorum. Batuhan ve Adem'le finalde kaybettim. Elimden gelen mücadelemi verdim" diyerek finali istediğini söyledi.

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AĞLAYARAK GİTTİ

İstanbul finallerine katılma hakkı kazanan üçüncü isim Volkan Çetinkaya olurken Sevgi ise elenen isim oldu.

Survivor'da Sevgi İme'ye karşı düelloda galip gelen Ayşe Yüksel son finalist olarak İstanbul biletini kazandı. Kaybeden Sevgi adaya veda etti. İkili gözyaşlarını tutamadı.

Mynet'in Sesi
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Ayşe Yüksel
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