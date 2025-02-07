Survivor'da gönüllüler farkla kazandı! Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'a destek gecikmedi

Survivor All Star büyük bir heyecanla devam ediyor. Her bölümü heyecanla izlenen yarışmanın son bölümüne dokunulmazlık oyunu damga vurdu.

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı 12-5'lik farkla kazandı. Gönüller takımı dokunulmazlık ödülü olarak çikolatalı krep yedi.

SEVGİLİSİNDEN DESTEK

Gönüllüler takımının sevinç dolu anlarını Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaşarak sevgilisi Yiğit Poyraz'a destek verdi.

Yasmin Erbil, Gönüller takımının sevinç çığlıklarıyla dans ettiği anları mavi kalp emojileri paylaştı.