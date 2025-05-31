Survivor'da yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Efecan Dianzenza'nın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti

Survivor 2025'e erken veda eden isimlerden Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki bomba aşk iddiası Survivor izleyenlerini şaşırttı.

Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından birlikte oldukları fotoğrafları kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Duygu Dianzenza'nın Instagram paylaşımları kafaları karıştırırken, son olarak haberlerde adı geçen Yağmur Banda'dan ilk açıklama geldi.

Banda; ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.'' dedi.

Yasak aşk skandalının ardından 16 yıllık ilişkilerinde 8 senedir evli olan Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza çifti boşanma kararı aldı.

Jet hızında tek celsede boşanan çift, ayrılık sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.