Survivor'dan Yiğit Poyraz elendi! Sevgilisi Yasmin Erbil kendini tutamadı! 'Rezalet'

Survivor All Star 2025 yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. İlgiyle izlenen yarışmada yeni bir eleme heyecanı yaşandı.
1 Mayıs akşamı Gönüllüler takımından iki yarışmacı Volkan ve Yiğit Poyraz arasındaki eleme düellosu sona erdi. Gecenin sonunda elenen isim Survivor'ın iddialı isimlerinden Poyraz oldu.
Yiğit Poyraz'ın elenmesi sevgilisi Yasmin Erbil'i çok sinirlendirdi. Ünlü isim sevgilisinin elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Gönüllüler takımının adadaki bir konuşmasının görüntülerini yayınlayan Yasmin Erbil, gönderisine ''Yiyin birbirinizi şimdi, rezalet'' notunu düştü.
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