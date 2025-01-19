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Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah gözyaşları içinde anlattı: Çöpten yemek yediğimi biliyorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 09:34
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Dilşah Kurt, hem Survivor’da gösterdiği performansla hem de hayatındaki zorlukları aşarak sergilediği güçlü duruşla gündemde. Çocukluğundan bahseden Survivor Dilşah Kurt kimdir, nereli merak edildi.

Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah gözyaşları içinde anlattı: Çöpten yemek yediğimi biliyorum

Survivor Dilşah Kurt çocukluğuna dair konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Survivor Dilşah anlattıklarından sonra merak edildi. Survivor Dilşah Kurt nereli, kimdir sorusu araştırılıyor.

SURVİVOR DİLŞAH KURT KİMDİR?

Dilşah Kurt, 1992 doğumlu olan ünlü boksördür ve Survivor 2025 Gönüllüler takımında yarışmaktadır. Genç yaşlarda zorlu bir hayat mücadelesi veren Dilşah, boks sporundaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Milli boksörlerden biri olan Kurt, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde profesyonel olarak boks yapmıştır. Aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır. 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda kazandığı birincilik, kariyerindeki önemli başarılarından biridir.

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SURVİVOR DİLŞAH KURT NERELİ?

Survivor Dilşah İstanbul’da doğmuştur ancak aslen Çanakkalelidir. Dilşah Kurt, Survivor’da yarışmaya katılmadan önce, geçmişte yaşadığı zorlu çocukluk yıllarından bahsetti.

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Survivor Dilşah yarışmada çocukluğuna dair analttıklarıyla herkes ağlattı. Dilşah "En zoru da bu işte, anlatamamak. 12 yaşında anne oldum, baba oldum ve abla oldum. Biz sokakta büyüdük çünkü, anne babamız vardı ama bize sahip çıkmadılar. Barakalarda, çatısız bir ortamda büyüdüm. Elektrik, su yoktu. Kendi başıma büyüdüm, hiç oyuncaklarım olmadı. Çöpten yemek yediğimi biliyorum, o zor günler her zaman hafızamda" dedi.

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Dilşah Kurt "Çöpten hiç yemek yediniz mi? Ben çöpten yemek yediğimi biliyorum. O artıkları yediğimi biliyorum öyle bir hayattan geldim. Burada yediğim pirinç, bulgur, işte erzak bana aslında çok geliyor. Çünkü biz çöpten yemek yiyorduk. Ben 3 kardeşimle çöpten yemek ayıkladığımı hatırlıyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Anahtar Kelimeler:
survivor
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