Survivor Dilşah Kurt oyun alanını terk etti! "Eve gitmek istiyorum"

Survivor All Star 2025 tüm heyecanıyla devam ederken 29 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümde gerilim arttı. Hafta boyunca büyük mücadelelerin yaşandığı yarışmada, üçüncü dokunulmazlık oyununda kazanan All Star Kırmızı Takım oldu. Gönüllüler Mavi Takım ise eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

Dokunulmazlık oyununun final turunda karşı karşıya gelen isimler Meryem ve Dilşah oldu. Oldukça çekişmeli geçen parkurun sonunda oyunu Meryem kazandı. Bu sonuç Dilşah Kurt’u derinden etkiledi. Mağlubiyetin ardından büyük bir duygusal çöküntü yaşayan Dilşah, sinirlerine hakim olamayarak ağlamaya başladı.

Parkurdan uzaklaşan Dilşah, “Çok yoruldum, eve gitmek istiyorum, beni gönderin” diyerek oyun alanını terk etti. Yaşanan bu gelişme Survivor izleyicilerini ve takım arkadaşlarını şaşırttı.

Takım arkadaşı Yiğit Poyraz, Dilşah’ı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı. Seremoni sırasında gözyaşlarını tutamayan Dilşah, “Çok üzgünüm” diyerek duygularını dile getirdi.