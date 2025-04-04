Survivor Hilmi Cem İntepe evleniyor! İşte nişandan ilk kareler...

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanınan, 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birinci olarak hafızalara kazınan Hilmi Cem İntepe şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi Pırıl Atasev'e Londra'da evlilik teklif eden Hilmi Cem İntepe evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Survivor Hilmi Cem İntepe sevgilisi Pırıl Atasev ile sade bir törenle nişanlandı. Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.

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Nişanlanan çift mutlu anlarını da sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü çifte sosyal medyada; 'maşallah', 'çok güzelsiniz', 'tebrikler' gibi mesajlar yağdı.