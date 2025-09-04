Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Ailesi düğünde yoktu... Damat hakkındaki iddia şoke etti

Survivor yarışmasıyla ünlenen Kardeniz Kılıç şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç'ın kiminle evleneceği merak edilmişti.

Ve beklenen düğün geçtiğimiz akşam İzmir’de gerçekleşti. Kılıç, nikâhta iki farklı gelinlik giydi, heyecanı ise gözlerden kaçmadı.

Survivor’dan yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da düğünde yer aldı ve törenden paylaştığı fotoğrafa “Ağlayacağım” notunu düşerek Kılıç’a desteğini gösterdi.

DAMAT HAKKINDA BOMBA İDDİA...

Ancak düğünün perde arkasında ortaya çıkan detay magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendi. Bu şaşırtıcı iddia nedeniyle aile bireylerinin düğüne katılmadığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Bu iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kılıç’ın takipçileri bir yandan “Mutluluklar” mesajları yağdırırken, diğer yandan “Aile neden yoktu?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Kısacası Survivor’ın yıldızı Kardeniz Kılıç’ın aşk hikâyesi, düğün gecesiyle değil, kiminle evlendiği gerçeğiyle magazin dünyasına damga vurdu.