MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Ailesi düğünde yoktu... Damat hakkındaki iddia şoke etti

Survivor All Star 2024 kadrosundan tanıdığımız Kardeniz Kılıç bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. İzmir'de görkemli bir düğünle dünyaevine giren Kılıç’ın kiminle evlendiği ortaya çıkınca magazin kulisleri adeta karıştı.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Ailesi düğünde yoktu... Damat hakkındaki iddia şoke etti
Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasıyla ünlenen Kardeniz Kılıç şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç'ın kiminle evleneceği merak edilmişti.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Ailesi düğünde yoktu... Damat hakkındaki iddia şoke etti 1

Ve beklenen düğün geçtiğimiz akşam İzmir’de gerçekleşti. Kılıç, nikâhta iki farklı gelinlik giydi, heyecanı ise gözlerden kaçmadı.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Ailesi düğünde yoktu... Damat hakkındaki iddia şoke etti 2

Survivor’dan yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da düğünde yer aldı ve törenden paylaştığı fotoğrafa “Ağlayacağım” notunu düşerek Kılıç’a desteğini gösterdi.

DAMAT HAKKINDA BOMBA İDDİA...

Ancak düğünün perde arkasında ortaya çıkan detay magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendi. Bu şaşırtıcı iddia nedeniyle aile bireylerinin düğüne katılmadığı öne sürüldü.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Ailesi düğünde yoktu... Damat hakkındaki iddia şoke etti 3

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Bu iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kılıç’ın takipçileri bir yandan “Mutluluklar” mesajları yağdırırken, diğer yandan “Aile neden yoktu?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Survivor Kardeniz Kılıç evlendi! Ailesi düğünde yoktu... Damat hakkındaki iddia şoke etti 4

Kısacası Survivor’ın yıldızı Kardeniz Kılıç’ın aşk hikâyesi, düğün gecesiyle değil, kiminle evlendiği gerçeğiyle magazin dünyasına damga vurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 ayda tam 16 kilo verdi! Diyetini kimseye tavsiye etmedi 3 ayda tam 16 kilo verdi! Diyetini kimseye tavsiye etmedi
Ünlü çift bebeklerine kavuştu! İşte oğullarına verdikleri isim... Ünlü çift bebeklerine kavuştu! İşte oğullarına verdikleri isim...

Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Sosyetik çift boşandı! 14 yıllık evlilik tek celsede bitti

Sosyetik çift boşandı! 14 yıllık evlilik tek celsede bitti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.