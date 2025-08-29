Survivor Murat Ceylan bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Yarışmanın çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nden sık sık kareler paylaşan Ceylan'ın oyuncu Gizem Güneş ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Ceylan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladığı son hikaye ile takipçilerini korkuttu. Ünlü sunucu, trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Korkulacak bir şey olmadığını belirten Ceylan; ''Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı cıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.