MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Murat Ceylan bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi

Survivor yarışmasının başarılı sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Ceylan, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Survivor Murat Ceylan bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Survivor Murat Ceylan bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi 1

Yarışmanın çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nden sık sık kareler paylaşan Ceylan'ın oyuncu Gizem Güneş ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Survivor Murat Ceylan bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi 2

Ceylan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayımladığı son hikaye ile takipçilerini korkuttu. Ünlü sunucu, trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Survivor Murat Ceylan bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi 3

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Korkulacak bir şey olmadığını belirten Ceylan; ''Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı cıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldıÜnlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldı
İfşa sebebiyle kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim getirildiİfşa sebebiyle kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim getirildi

Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.