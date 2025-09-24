MAGAZİN

Survivor Nagihan Karadere'den Turabi hakkında şaşırtan itiraf! 'Sevgilisi olmak isterdim'

Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Yarışmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Karadere şimdi de Tuğba Ekinci'nin programına konuk oldu. Samimi itiraflarıyla dikkat çeken Karadere'den aşk sinyali geldi.

Survivor Nagihan Karadere'den Turabi hakkında şaşırtan itiraf! 'Sevgilisi olmak isterdim'
Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve yarışmanın ardından değişimiyle dikkat çeken Nagihan Karadere son dönemde özel hayatıyla konuşuluyordu.

Evlenmesi beklenen Nagihan Karadere'nin mutluluğu uzun sürmemişti. Ünlü isim şimdi de Tuğba Ekinci'nin 'Açın O Zaman' programındaki itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Survivor Nagihan Karadere den Turabi hakkında şaşırtan itiraf! Sevgilisi olmak isterdim 1

Ekinci’nin “Survivor’dan en çok beğendiğin kimdi?” sorusuna Nagihan Karadere şöyle bir yanıt verdi;

Survivor Nagihan Karadere den Turabi hakkında şaşırtan itiraf! Sevgilisi olmak isterdim 2

Turabi ile sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda sadece 2 yaş fark var. Survivor’dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, ben kesinlikle Turabi derim. Yakışıklı isimler vardı ama hepsi sahipliydi, Allah sahibine bağışlasın. Turabi ise kadına değer veren, naif, göz göze dahi gelmeyen bir karaktere sahip. Tartışmaya girmez, düşmanı dahi olsa bir kadınla muhatap olmaz.”

Survivor Nagihan Karadere den Turabi hakkında şaşırtan itiraf! Sevgilisi olmak isterdim 3

Bunun üzerine Tuğba Ekinci “Turabi ne yaptı, hâlâ bekar mı?” diye bir soru daha yöneltti. Nagihan Karadere bu kez, '“Amerika’da şu an… Dur, sus. Uyuyan devi uyandırma” dedi.

Karadere, Turabi’nin yıllar önce kendisi için bir kavgaya girdiğini anlatarak, “Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm.” diye konuştu.

