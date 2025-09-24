Survivor Nagihan Karadere'den Turabi hakkında şaşırtan itiraf! 'Sevgilisi olmak isterdim'

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve yarışmanın ardından değişimiyle dikkat çeken Nagihan Karadere son dönemde özel hayatıyla konuşuluyordu.

Evlenmesi beklenen Nagihan Karadere'nin mutluluğu uzun sürmemişti. Ünlü isim şimdi de Tuğba Ekinci'nin 'Açın O Zaman' programındaki itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ekinci’nin “Survivor’dan en çok beğendiğin kimdi?” sorusuna Nagihan Karadere şöyle bir yanıt verdi;

“Turabi ile sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda sadece 2 yaş fark var. Survivor’dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, ben kesinlikle Turabi derim. Yakışıklı isimler vardı ama hepsi sahipliydi, Allah sahibine bağışlasın. Turabi ise kadına değer veren, naif, göz göze dahi gelmeyen bir karaktere sahip. Tartışmaya girmez, düşmanı dahi olsa bir kadınla muhatap olmaz.”

Bunun üzerine Tuğba Ekinci “Turabi ne yaptı, hâlâ bekar mı?” diye bir soru daha yöneltti. Nagihan Karadere bu kez, '“Amerika’da şu an… Dur, sus. Uyuyan devi uyandırma” dedi.

Karadere, Turabi’nin yıllar önce kendisi için bir kavgaya girdiğini anlatarak, “Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm.” diye konuştu.